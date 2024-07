Le Real domine, Mbappé appelé en sauveur au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Toujours amer après son éviction du FC Barcelone en 2021, Ronald Koeman a encore critiqué le président Joan Laporta. Pour l’ancien coach blaugrana, le Barça ne pourra rattraper son retard sur le Real Madrid qu’avec des joueurs du calibre de Kylian Mbappé.

Ronald Koeman continue de vider son sac. Depuis son licenciement en octobre 2021, l’ancien entraîneur du FC Barcelone ne cesse de s’en prendre au président Joan Laporta. Le sélectionneur des Pays-Bas en a rajouté une couche ce vendredi. Selon lui, même en cas de signature de l’ailier de Bilbao Nico Williams, les Blaugrana ne parviendraient pas à combler leur retard sur le Real Madrid. Le Néerlandais estime que le Barça aurait bien besoin d’un joueur comme Kylian Mbappé.

🚨 Ronald Koeman: "El problema del Barça es que Messi está fuera, yo estoy fuera, Xavi está fuera... creo que es mejor respetar a la gente, leyendas del club, mucho más importante que luchar por un jugador" pic.twitter.com/wR9Q4YzsBV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 19, 2024

« Le Barça doit garder ses meilleurs joueurs pour ne pas laisser le train partir, a commenté le technicien. Récemment, le club a perdu le train comparé au Real Madrid, et avec beaucoup de distance. Si le Barça a les moyens de recruter Nico Williams ? Je ne sais pas ce qui se passe en interne, ce qui est possible ou non. Je comprends l'intérêt pour Nico, c'est un grand joueur, mais je ne sais pas si ce sont des rumeurs ou des intentions. Ces dernières années, le problème du Barça c'est que Messi n'est pas là, moi non plus, Xavi. Respecter les légendes, c’est mieux que se battre pour un joueur. Le Barça doit être en haut et depuis quelques temps il n'est pas assez compétitif. »

Yamal n'est pas Messi

« Au sein de la direction, je pense qu'ils ne travaillent pas de la bonne manière. Je crois que le Real Madrid est supérieur au Barça dans beaucoup de domaines. L'équipe du Real a de l'avenir. Je sais que le Barça a de très bons jeunes comme Yamal, Pedri et Gavi. Ce sont de grands joueurs mais le Barça a besoin de joueurs comme Mbappé, qui font la différence dans tous les sens du terme. Si tu n'as pas ce genre de joueurs, Messi… Ce n'est pas bon de comparer Yamal à Messi. Ce qu'il fait à son page est impressionnant, mais il faut lui donner du temps et de la tranquillité. Il n'y a qu'un seul Messi dans le monde, on n'en reverra plus à l'avenir », a prévenu Ronald Koeman, toujours aussi pessimiste pour le club catalan.