Le maillot de Mbappé rapporte peu au Real, le mythe détruit

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Kylian Mbappé à peine présenté la semaine dernière, les supporters du Real Madrid se sont arrachés le maillot floqué à son nom. De quoi envisager d’énormes recettes et la compensation de son salaire ? Un spécialiste dément catégoriquement cette hypothèse.

Kylian Mbappé ne pouvait pas rêver d’un meilleur accueil. La semaine dernière, l’attaquant arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain a été présenté dans un stade Santiago Bernabeu totalement plein. Les supporters du Real Madrid, qui lui ont définitivement pardonné sa trahison en 2022, ont fait de ce rendez-vous un moment inoubliable pour le Français. Et leur preuve d’amour s’est également traduite dans les boutiques de la Maison Blanche.

Mbappe🇫🇷 a le troisième plus gros salaire de la liga derrière de Jong 🇳🇱et Lewandowski🇵🇱 pic.twitter.com/Wyh8Kx51N1 — Actualité foot (@kadhi95973) July 21, 2024

Les fans des Merengue se sont arrachés le maillot floqué au nom et au numéro 9 de Kylian Mbappé. A tel point que certains pourraient imaginer que la seule vente des ses tuniques suffit pour payer au moins une partie de son salaire (31,2 millions d’euros par an). Une hypothèse balayée par le spécialiste Peter Rohlmann. « Les clubs reçoivent des redevances (normalement 15%) sur le prix de chaque maillot vendu, ce qui est bien inférieur au prix payé par les supporters », a indiqué l’expert de PR Marketing, pas certain que le Real Madrid vende plus de maillots avec l’international tricolore.

Le Real ne vendra pas forcément plus

« L'autre aspect qui doit être pris en compte, c'est ce que l'on appelle la "cannibalisation commerciale", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Relevo. Si une équipe a beaucoup de stars, un nouveau joueur peut vendre de nombreux maillots à court terme. Mais en même temps, beaucoup de supporters peuvent arrêter d'acheter les maillots d'autres joueurs pendant la saison. Le calcul "ventes du Real+ventes de Mbappé" ne fonctionne pas. Le facteur Mbappé sera faible (sur les ventes de maillot du Real). » Selon lui, la présence de Kylian Mbappé servira surtout à augmenter les contrats sponsoring et les droits TV.