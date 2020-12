UEFA : Le Real Madrid roi d'Europe, l'OL devant le PSG

Dans : Foot Europeen.

L'UEFA a établi un classement des clubs européens basé sur leurs résultats en coupe d'Europe depuis 1955. Et à ce petit jeu, c'est le Real Madrid qui mène la danse.

Dans une époque où les statistiques et les classement prennent de plus en plus d'importance, l'UEFA a publié le classement des meilleurs clubs d'Europe, de 1955 à aujourd'hui. Basé sur les performances européennes des équipes, il est sans surprise dominé par le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions à 13 reprises. La suite du podium est composée du Bayern et du FC Barcelone. Dans le Top 20, on retrouve des formations plus en retrait à l'heure d'aujourd'hui comme Benfica (8e), le Dynamo Kiev (11e) ou le Celtic Glasgow (13e). Il faut descendre jusqu'à la 20e place du classement pour trouver la trace du premier club français : l'Olympique Lyonnais.

Malgré une finale de Ligue des Champions la saison dernière, le PSG n'est que 25e, et n'est donc même pas le meilleur club français dans ce classement. La place des Parisiens est cependant à relativiser, le club ayant été crée en 1970. Le classement démontre néanmoins la faiblesse et l'irrégularité des équipes française en Europe. Derrière Lyon et Paris, les autres sont très loin : Monaco (35e), Marseille (39e) ou Bordeaux (70e), sont devancés par de nombreux clubs issus de pays évoluant pourtant dans des championnats moins huppés comme la Croatie, l'Ukraine ou encore les Pays-Bas. Il y a quelques semaines déjà, un classement basé sur la qualité de la formation avait placé l'OL devant le PSG. Malgré toutes ces statistiques, c'est bel et bien le classement de la Ligue 1 qui importera le plus en fin de saison. Rappelons qu'à l'heure actuelle, là encore, Lyon est devant Paris, avec un petit point d'avance.