Mercato : Mbappé, Haaland, Lautaro, ils vont griller Neymar

Le PSG a battu le record du transfert le plus cher de l’histoire en engageant Neymar en 2017. Un montant de 222 ME qui sera certainement battu à l’avenir.

Le marché des transferts a connu une inflation des transactions ces dernières années. Les arrivées au PSG de Neymar (222 ME) et Kylian Mbappé (180 ME) lors de l’été 2017 en sont des exemples parmi tant d’autres. La crise résultant de la pandémie de coronavirus devrait cependant raréfier cette tendance. Cela ne veut toutefois pas dire que des transactions à neuf chiffres n’auront plus lieu. Un avis partagé par Fabrizio Romano, journaliste réputé pour exceller dans les informations mercato. L’Italien pense même que trois joueurs pourraient battre le plus gros transfert de l’histoire, celui de Neymar à Paris. Trois jeunes talents qui font déjà partie des meilleurs attaquants au monde.

« Je pense qu'un joueur comme Haaland, qui a presque 20 ans et qui a déjà déplacé 25 millions avec sa vente et a une clause de 75, peut battre le record. Il est comme un robot. Une machine. Je suis convaincu qu'il est l'attaquant de l'avenir. À part lui et Lautaro Martinez, de l'Inter Milan, vous n'avez pas d'autre jeune attaquant de haut niveau. Je pense que les deux vont "battre" Neymar à l'avenir. Je dois également dire Mbappé, le futur gagnant du Ballon d'or. Il a de nombreuses options pour battre le record du transfert le plus cher. Je pense que le Real Madrid va essayer de faire cela sérieusement avec lui», a-t-il dit à Sport Bible. En attendant, Haaland avec Dortmund, Martinez avec l'Inter et Mbappé avec Paris martyrisent chaque week-end les défenseurs qu’ils croisent sur le terrain.