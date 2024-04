Theo Hernandez traité comme un chien, l'Italie se déchaîne

Pendant les célébrations du titre de champion d’Italie dimanche, Denzel Dumfries a fièrement montré une pancarte avec le visage du Français Theo Hernandez sur le corps d’un chien. Sans doute la conséquence de plusieurs confrontations tendues entre les deux joueurs. En tout cas, le latéral droit de l’Inter Milan se retrouve dans le viseur de la justice italienne.

Après Kylian Mbappé, moqué par le gardien de l’Argentine Emiliano Martinez suite à la finale du Mondial 2022, un autre joueur de l’équipe de France a été rabaissé pendant des festivités. Cette fois, c’est Theo Hernandez qui a été victime du mauvais comportement de Denzel Dumfries. L’Inter fêtait son titre de champion d’Italie dans les rues de Milan dimanche lorsque le piston droit s’est emparé d’une pancarte.

⛓️😳 Inter's Denzel Dumfries holding up a poster of him chaining up Theo Hernandez during title celebrations! 🚐 pic.twitter.com/1jWDToJxX3