22 ans après, Ipswich Town remonte en Premier League

Grâce à sa victoire 2 à 0 ce samedi contre Huddersfield, le club d'Ipswich Town a obtenu son billet direct pour la Premier League. Cela faisait 22 ans que le club du Suffolk n'avait plus évolué dans l'élite du football anglais. Le troisième et dernier ticket pour la Premier League se jouera entre Leeds, Southampon, West Bromwich Albion et Norwich.

