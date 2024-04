Thiago Motta au coeur d'une guerre Milan-Juve au mercato

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Thiago Motta impressionne avec Bologne depuis le début de la saison. Sauf rebondissement, le club devrait être qualifié en Ligue des champions.

Depuis son arrivée en Italie du côté de Bologne, Thiago Motta a des résultats XXL. Son équipe produit en plus un très beau football. Sauf surprise, elle devrait bel et bien être de la partie la saison prochaine en Ligue des champions. Problème, le club ne sait pas encore s'il pourra compter sur l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. En effet, Motta est très courtisé, notamment par la Juventus. La Vieille Dame est bien décidée à changer d'ère et se débarrasser de Massimiliano Allegri. Cependant, même si les Turinois semblent avoir de l'avance dans ce dossier, un autre club huppé de Serie A pourrait lui griller la politesse.

Thiago Motta rend fou la Serie A

Selon les informations du Corriere della Sera, l'AC Milan, qui va se séparer de Stefano Pioli, pense en effet aussi au recrutement de Thiago Motta. Les Lombards ont abandonné la piste Julen Lopetegui face à la gronde de ses fans. Ces derniers voudraient d'ailleurs l'arrivée d'Antonio Conte, même si la direction milanaise n'est pas du tout chaude. Le média italien rajoute que Roberto De Zerbi est aussi une option crédible pour reprendre les rênes de l'AC Milan. Problème, Brighton demande 15 millions pour s'en séparer. En attendant d'en savoir plus au sujet de De Zerbi, les contacts sont bien établis avec le clan Motta, avec lequel des discussions ont déjà eu lieu l'hiver dernier. Un Motta qui a donné son accord verbal à la Juve même si tout semble de nouveau ouvert dans ce dossier. Bologne, AC Milan ou Juventus, voilà les options de l'ancien milieu de terrain, qui verra quoi qu'il arrive sa carrière décoller prochainement, sous le regard sans doute fier du PSG, qui l'a lancé dans ses catégories de jeunes en tant qu'entraineur.