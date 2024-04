PL ‍: Arsenal se fait peur mais gagne à Tottenham

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Dans un derby londonien qui a longtemps semblé devoir être joué d'avance, Arsenal a résisté au retour de Tottenham (2-3).

Arsenal le savait avant le coup d'envoi, dans la course au titre, il n'y a plus aucun droit à l'erreur. Et dans le court déplacement face au rival éternel, Tottenham, les joueurs d'Arteta ont vite rassuré leurs supporters puisqu'ils menaient 0-3 après seulement 38 minutes de jeu après des buts de Hijbjerg (csc), Saka et Havertz. Les Gunners étaient donc très bien embarqués dans ce derby, sauf qu'on le sait, Arsenal a parfois un mental fragile. Et, alors qu'ils venaient de se procurer deux énormes occasions pour mener 0-4, les visiteurs encaissaient un but signé Romeo (1-3, 64e). La machine se déréglait alors subitement.

A BIG WIN ON THE ROAD ❤️ pic.twitter.com/RbaCBtvaqe — Arsenal (@Arsenal) April 28, 2024

En effet, les Gunners se mettaient à bégayer face à des Spurs poussés par tout un stade. Et la tension augmentait d'autant plus que Son réduisait le score sur un penalty (2-3, 87e). Les dernières minutes étaient folles, car forcément Tottenham tentait le tout pour le tout d'égaliser, tandis que Saliba et ses coéquipiers sortaient les barbelés pour ne pas encaisser un but qui aurait été catastrophique dans la course au titre. Mais malgré un pressing total, les Spurs s'inclinaient face à une formation d'Arsenal qui reprend les commandes de la Premier League en attendant le résultat de Manchester City.