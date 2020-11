OL : Lyon donne la leçon au PSG et ça va agacer Doha

Dans : OL.

Réputé comme étant de très grande qualité, le centre de formation de l’OL vient une nouvelle fois d’être mis en valeur par une étude de l’observatoire du football (CIES), qui le place devant d’autres clubs français comme le PSG ou le Stade Rennais.

La définition de l’UEFA est claire : « les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans. » Et à ce petit jeu là, c’est bel et bien l’OL qui se présente comme meilleur club français. L’observatoire du football révèle ce lundi que Lyon est le club qui a formé le plus de joueurs en activité (31) devant le PSG (29) et Rennes (25). Jean-Michel Aulas peut même se targuer de voir son club sur le podium européen juste derrière les deux géants européens que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. La fierté que représente la formation à la lyonnaise pousse les supporters à toujours vouloir des jeunes du centre de formation alignés, ce qui avait notamment agacé Rudi Garcia en début de saison.

Au-delà des statistiques, la qualité de la formation de l’OL a permis au club de générer d’énormes recettes sur le marché des transferts au cours des dernières années. Les ventes d’Alexandre Lacazette (60 ME vers Arsenal), Corentin Tolisso (40 ME au Bayern) ou encore Samuel Umtiti au Barça (25 ME) en sont le parfait exemple. Derrière les Lyonnais, selon cette étude, le PSG est néanmoins mieux placé si l’on prend uniquement en compte les joueurs des cinq grands championnats. Contrairement à l’OL, on peut néanmoins s’interroger sur la politique sportive du Paris-Saint-Germain en ce qui concerne les jeunes joueurs. La preuve, lorsque le PSG retrouve des ex « Titi Parisien » en Ligue des Champions, cela ne se passe pas toujours bien. Comme en témoignent les buts de Christopher Nkunku avec Leipzig et surtout celui de Kingsley Coman avec le Bayern en finale de Ligue des Champions.