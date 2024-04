Olivier Giroud redouble, ses notes sonts épouvantables

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Le choc entre la Juventus et l'AC Milan a débouché sur un triste 0-0 samedi. Titulaire au coup d'envoi, Olivier Giroud se fait sérieusement secouer dans la presse italienne.

Longtemps chouchouté par les médias transalpins, l'attaquant français des Rossoneri n'échappent plus aux critiques alors que l'on se rapproche de la fin de saison et de son contrat avec l'AC Milan. Au lendemain d'un Juventus-Milan très décevant, Olivier Giroud est très critiqué, alors qu'il avait été titularisé par Stefano Piolo avant de céder sa place à Noah Okafor à la 71e minute tant il semblait ne pas trouver de solution pour prendre à défaut la défense turinoise. S'il n'est évidemment pas le seul à blâmer, le champion du monde 2018 a droit à de sales notes et des avis très tranchés. La Gazzetta dello Sport lui colle un 5 sur 10, tout comme le Corriere dello Sport, le Corriere della Sera et Milannews. Et les commentaires ne sont pas tendres avec Olivier Giroud.

Olivier Giroud déçoit en cette fin de saison et de contrat

« L'alibi des quelques services qu’il a rendus tient jusqu'à un certain point. Depuis quelque temps, nous constatons qu'il a perdu la force et peut-être même l'envie », balance le quotidien sportif italien de référence. Pour le Corriere dello Sport, Olivier Giroud a fait « une apparition. Bremer ne l’a pas laissé pas toucher le ballon. Du jamais vu auparavant. » Et Tuttomercatoweb porte le coup fatal en faisant bien sûr référence au départ de l’attaquant tricolore à Los Angeles la saison prochaine : « Il était revenu dans le onze de départ, après être sorti du banc lors du derby, dans le but d'améliorer son total de buts avant de s'envoler pour la Californie. Bremer l’a stoppé sans forcer. » Olivier Giroud se fait donc tailler un costume XXL, sa décision de partir étant désormais considérée comme judicieuse par tout le monde.