Menacé à Chelsea, Pochettino a totalement craqué

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre Tottenham (2-0) jeudi en Premier League, Mauricio Pochettino a vidé son sac. Le manager de Chelsea ne supporte plus les rumeurs selon lesquelles ses dirigeants pourraient le licencier.

C’en est trop pour Mauricio Pochettino. Jeudi soir, le manager de Chelsea a profité de la victoire dans le derby face à Tottenham pour se lâcher. L’Argentin vit mal son actualité pleine de rumeurs au sujet de son avenir. Compte tenu des difficultés des Blues, la presse anglaise insiste sur le possible licenciement du technicien qui ne supporte plus de travailler dans ces conditions. « C'était difficile de voir chaque semaine que je suis sous pression », a reconnu l’ancien coach du Paris Saint-Germain au micro de Sky Sports.

Pochettino s'agace

Puis Mauricio Pochettino, relancé sur le sujet, a fini par vider son sac. « On parlait du jugement à la fin de la saison, si je me sens sous pression. C'est la question que les gens se posent. Mais c'est comme si l'on devait prouver, après toutes ces circonstances et toute cette situation, qu'on méritait d'être là la saison prochaine, s’est étonné l’entraîneur des Blues. J'ai dit : "qui va me juger ?" Je dois me juger moi-même et tous les joueurs, et bien sûr en tenant compte de toutes les circonstances. »

"Enough of these stupid rumours"



Chelsea boss Mauricio Pochettino admits he doesn't know if he will remain as head coach next season with one year left on his contract 🔵 pic.twitter.com/lVoF5GUVKi — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2024

« Mais je voulais dire que ça suffit avec genre de rumeurs, s’est plaint l’ex-défenseur central. Si j'ai encore une année de contrat ici, et que personne ne me dit rien, je suppose que je vais rester. Cela ne changera que si l'on termine la saison et que quelqu'un vient me dire "ciao". On ne sait pas pour le moment. Je suppose que j'ai encore une année de contrat et que je vais rester. Mais ça suffit avec ces rumeurs stupides. Vous devez demander au club s'ils veulent que je continue ou pas, et ne pas écrire des choses qui n'ont aucun sens. » Le message peut aussi concerner ses dirigeants qui n’ont rien démenti.