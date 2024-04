Serie A ‍: Théo Hernandez n'est pas son chien, Dumfries s'excuse

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Denzel Dumfries et Théo Hernandez ne partiront pas en vacances ensemble. Il y a quelques jours lors du derby entre l'Inter et l'AC Milan, les deux hommes s'étaient pris le bec. Une altercation qui leur a d'ailleurs valu un carton rouge chacun.

Pour ne rien arranger, quelques heures plus tard, le Néerlandais en a rajouté une couche lors de la parade de l'Inter pour fêter le titre de champion en Serie A. On a en effet pu le voir arborer une banderole sur laquelle Theo Hernandez était tenu en laisse. De quoi faire polémique et remettre Dumfries dans la tourmente. Conscient que son geste était inapproprié, le latéral a néanmoins tenu à s'excuser ces dernières heures via son compte Instagram :

« Pendant la parade, j'ai tenu une banderole qui montrait une image inappropriée. Je suis un joueur qui adore la rivalité dans le football, c'est une partie essentiel de n'importe quel jeu. Je réalise que tenir cette banderole était une erreur de jugement de ma part et que ce n'était pas du tout intelligent ».

Reste à savoir si cela sera suffisant aux yeux de Théo Hernandez, qu'il retrouvera lors de l'Euro 2024. L'équipe de France et les Pays-Bas sont dans la même poule.