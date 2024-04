Manchester City maintient Arsenal sous pression

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après la victoire d'Arsenal à Tottenham (2-3), Manchester City devait s'imposer à Nottingham Forest et l'équipe de Pep Guardiola l'a fait.

Les Cityzens le savaient avant le coup d'envoi de leur match au City Ground, les Gunners avaient gagné face aux Spurs et comptaient quatre points d'avance avec cependant rencontres en moins pour Manchester. Et malgré cette pression, Bernardo Silva et ses coéquipiers ne se sont pas ratés en gagnant 0-2 en déplacement contre Nottingham. Gvardiol avait ouvert le score à la 32e, et c'est Haaland, entré à l'heure de jeu, qui doublait la mise et scellait la victoire de Manchester City. Au classement, les champions en titre comptent désormais un point de retard sur Arsenal, mais ont un match en retard à jouer sur le terrain de Tottenham le 14 mai prochain.