Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

26e journée de Premier League :

Stamford Bridge.

Chelsea - Tottenham : 2 à 0.

Buts : Chalobah (24e) et Jackson (73e) pour Chelsea.

Avec cette première victoire depuis la mi-avril, les Blues de Chelsea remontent à la huitième place de la Premier League et reviennent à trois points de Manchester United, sixième et dernier des candidats à la course à l’Europe.