Arsenal gagne et contraint City au sans-faute

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

36e journée de Premier League

Emirates Stadium

Arsenal bat Bournemouth : 3 à 0

Buts : Saka (45e sp), Trossard (70e), Rice (90e+7) pour Arsenal

Dans un match dans lequel la VAR a tenu un grand rôle et a provoqué deux grosses polémiques, une sur le penalty accordé à Arsenal et l'autre sur un but refusé à Bournemouth, les Gunners ont fait l'essentiel en s'imposant 3 à 0. En tête de la Premier League avec quatre points d'avance, mais deux matchs joués en plus, sur Manchester City, les joueurs d'Arteta obligent les Cityzens à faire un sans-faute, à commencer lors de la réception de Wolverhampton ce samedi (18h30).