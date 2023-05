Zidane et le Real Madrid, une réunion secrète qui intrigue

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, Zinedine Zidane aimerait reprendre du service la saison prochaine.

L’ancien entraîneur du Real Madrid est toujours le rêve absolu de l’Emir du Qtaar pour prendre la succession de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L’hypothèse de voir le champion du monde 1998 sur le banc du PSG est toutefois assez faible, ce dernier ne semblant pas vraiment emballé par cette hypothèse. Luis Campos a ainsi avancé dans le dossier José Mourinho, lequel semble aujourd’hui être le numéro un pour devenir l’entraîneur du club de la capitale française la saison prochaine.

Quant à Zinedine Zidane, le flou est toujours important au sujet de son avenir. La Juventus Turin a été citée comme un potentiel point de chute du Français la saison prochaine mais à ce jour, rien ne permet d’affirmer avec certitude que Massimiliano Allegri sera viré par la Vieille Dame en fin de saison. La rumeur d’un retour improbable au Real Madrid pour la troisième fois a également circulé. Une théorie renforcée par la tenue d’une réunion secrète à Santiago Bernabeu entre Florentino Pérez et « Zizou » ces dernières heures.

Un rendez-vous secret entre Zidane et le Real Madrid

Comme révélé photos à l’appui par le site Defensa Central, l’entraîneur aux trois victoires en Ligue des Champions s’est bel et bien rendu dans le stade du Real Madrid afin de s’entretenir avec Florentino Pérez. L’objet de ce rendez-vous n’a pas fuité mais à priori, il ne s’agissait pas d’évoquer un retour sur le banc du club de la Casa Blanca à court terme. Et pour preuve, Florentino Pérez ne cherche pas de nouvel entraîneur. Comme indiqué par L’Equipe en début de semaine, Carlo Ancelotti a été conforté et sera toujours aux commandes de l’équipe la saison prochaine. La question est maintenant de savoir que faisait Zinedine Zidane à Santiago Bernabeu en compagnie de son ancien président. Un mystère que la presse espagnole devra élucider dans les jours à venir…