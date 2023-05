25 millions par an, Zidane refuse l'offre folle du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la complexité du dossier, le PSG n’a pas abandonné l’idée de faire signer Zinedine Zidane pour prendre la succession de Christophe Galtier.

A la recherche d’un entraîneur pour prendre la place de Christophe Galtier à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs pistes. A ce jour, le favori se nomme José Mourinho, actuellement aux commandes de l’AS Roma. Le Special One est un proche de Luis Campos et son arrivée sur le banc du PSG est une réelle option pour le club de la capitale. Mais en haut de la pyramide des décideurs du Paris Saint-Germain, à Doha au Qatar, on rêve encore et toujours de Zinedine Zidane.

Le PSG prêt à faire sauter la banque pour Zidane

Sans club depuis deux ans, le natif de Marseille a peu de chances de rebondir au Real Madrid puisque selon L’Equipe, c’est Carlo Ancelotti qui sera l’entraîneur des Merengue la saison prochaine. La Juventus Turin est une autre option pour « Zizou » mais à ce jour, rien ne dit que Massimiliano Allegri sera viré par la Vieille Dame. Le PSG pourrait donc être une option plausible pour Zinedine Zidane à la fin de la saison. Et selon les informations du média espagnol El Futbolero, le champion de France en titre est prêt à toutes les folies pour accueillir sur son banc l’ex-entraîneur du Real Madrid, vainqueur de trois finales de Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Alors qu’il percevait en Espagne un salaire avoisinant les 12 millions d’euros par an, le champion du monde 1998 toucherait un salaire historique de 25 millions d’euros annuel en cas de signature au Paris Saint-Germain. L’Émir du Qatar ne lésine pas sur les moyens pour convaincre Zidane, à qui il est par ailleurs prêt à proposer un contrat longue durée de trois ans.

Une offre colossale, Zidane toujours pas chaud ?

Une offre colossale de la part du PSG pour Zinedine Zidane, qui a toutefois peu de chances d’aboutir. En effet, l’entraîneur français ne fait toujours pas de Paris une priorité pour le moment. Il se voit davantage à la Juventus Turin et devrait attendre quelques semaines afin de voir comment évolue la situation en Italie pour Massimiliano Allegri. Des tergiversations qui pourraient frustrer le Paris SG et pousser l’Émir du Qatar à finalement valider la piste José Mourinho, sous l’impulsion de Luis Campos.