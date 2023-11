Sans le vouloir, Zidane a créé un phénomène

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En tant que légende du football, Zinedine Zidane inspire la nouvelle génération. La star du Real Madrid Jude Bellingham a grandi en visionnant les exploits du Français qui n’est pas étranger à son évolution.

Toujours libre sur le marché des entraîneurs, Zinedine Zidane compte bien reprendre du service. Reste à savoir où l’ancien meneur de jeu rebondira. Certaines rumeurs évoquent un possible troisième passage sur le banc du Real Madrid, où le Français pourrait côtoyer un certain Jude Bellingham. Le vainqueur du Trophée Kopa en serait ravi, lui qui considère le technicien comme l’une de ses idoles depuis le conseil de son père.

Zidane, la drôle d'anecdote de Bellingham

« Mes idoles de gamin ? J'admirais les joueurs de Birmingham, l'équipe qui a remporté la Coupe de la Ligue à Wembley (2-1 contre Arsenal, en 2011), a raconté l’international anglais à France Football. Mes héros, c'étaient Seb Larsson, Craig Gardner, Lee Bowyer. À mesure que je m'y suis mis davantage moi-même, papa était le plus important. Après ça, mes premiers modèles étaient Wayne Rooney et Steven Gerrard, simplement parce qu'ils jouaient en Angleterre. »

« Et puis, en grandissant, vous commencez à regarder le jeu, s’est souvenu le Merengue. Mon père avait ce faux maillot de Zidane acheté à la plage. Il le portait partout, souvent à la maison. Un jour, j'ai demandé : "Au fait, qui est ce type ?" Il m'a dit : "Va sur YouTube et jette un œil." Depuis, je n'ai probablement pas arrêté. Zidane représentait le joueur que je voulais être. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de la finale de Ligue des Champions Real-Liverpool (1-0, en 2022). J'étais comme un enfant, les yeux grands ouverts. »

« Il est si humble pour quelqu'un qui a accompli tant de choses. Il dégageait une si grande présence. Et, d'après les gars qui ont joué ici sous ses ordres, il était formidable en tant que manager. C'est tout aussi important. Mon numéro 5 ? C'est une sorte d'hommage, assurément. Mais, en même temps, je suis mon propre chemin et c'est presque comme le prendre pour le modeler à ma façon, faire de ce numéro ce à quoi je veux qu'il ressemble : le numéro 5 des temps modernes du Real », a expliqué Jude Bellingham, également déterminé à marquer l’histoire du club madrilène.