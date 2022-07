Salah a imité Mbappé, le Real Madrid se sent manipulé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé sur le départ, Mohamed Salah a fini par prolonger à Liverpool. L’attaquant égyptien faisait pourtant l’objet de rumeurs autour du Real Madrid. Une simple stratégie d’agent qui agace la Maison Blanche.

Après le départ de Sadio Mané au Bayern Munich, Liverpool ne pouvait pas se permettre de perdre Mohamed Salah. Le vice-champion d’Angleterre a fait le nécessaire pour prolonger le contrat de l’Egyptien en lui offrant un salaire énorme. On parle en effet de revenus à 400 000 euros par semaine pour l’ancien joueur de Chelsea ! Il faut dire que les Reds pensaient voir la menace se rapprocher. A un an de la fin de son précédent bail, Mohamed Salah était annoncé dans le viseur du Real Madrid.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

Mais l’information a été catégoriquement démentie en Espagne, où le média Defensa Central explique que l’agent de l’attaquant a laissé filtrer cette fausse rumeur pour négocier le meilleur contrat possible. Force est de constater que la stratégie a bien fonctionné, une fois de plus. En effet, c’est loin d’être la première fois qu’un représentant utilise le Real Madrid dans les médias. Cet été notamment, la source croit savoir que Sadio Mané, Paulo Dybala et même l’entourage de Neymar ont eu la même idée. Une tendance bien connue et qui commence sérieusement à agacer la Maison Blanche.

Mbappé également soupçonné

Le champion d’Espagne a même envisagé de démentir toutes ces rumeurs, avant de se rendre compte qu’il passerait ses journées à contredire ces nombreuses informations. De plus, le moindre bruit de couloir non corrigé serait automatiquement pris au sérieux. Sans solution, le Real Madrid ne peut que subir ce phénomène, un peu à l’image du Paris Saint-Germain, régulièrement cité pour faire monter les enchères en raison de sa puissance financière. En parlant du club francilien, le Real Madrid estime que Kylian Mbappé a lui aussi utilisé son intérêt pour obtenir un contrat ahurissant dans la capitale française. Un épisode dont les Merengue ont encore du mal à se remettre.