Rejoindre Bielsa, une trahison impossible pour Griezmann

En grande difficulté avec l’Atlético Madrid cette saison, Antoine Griezmann aurait pu tenter de se relancer au sein d’une autre équipe. Et notamment sous les ordres de Marcelo Bielsa, potentiel entraîneur de l’Athletic Bilbao. Un scénario impensable pour l’attaquant français, ne serait-ce que par loyauté envers son club formateur.

Antoine Griezmann parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde 2022 ? Une chose est sûre, c’est que l’attaquant des Bleus souhaite se relancer sous le maillot de l’Atlético Madrid. Le Français compte bien honorer sa deuxième saison en prêt chez les Colchoneros, sans tenir compte des rumeurs qui circulent sur son avenir. Depuis quelques jours, son nom circule autour de l’Athletic Bilbao. Tout est parti de la candidature d’Iñaki Arechabaleta à la présidence du club basque.

Pour renforcer sa campagne, le dirigeant a prévu de nommer Marcelo Bielsa entraîneur. Et l’Argentin se verrait bien recruter Antoine Griezmann cet été. Une information rapidement démentie par le principal intéressé. L’ancien joueur de la Real Sociedad a en effet « liké » le tweet d’un journaliste espagnol sur la rivalité entre son club formateur et Bilbao. « Soyez sûrs qu'Antoine Griezmann ne jouera jamais à l'Athletic. C'est évident. La Real Sociedad est un de ses clubs favoris. N'inventez pas », a écrit Oier Fano Dadebat, dans un démenti relayé par l’attaquant.

Antoine Griezmann is not in talks to join Athletic Club, despite rumours. It’s not even considered a possibility, as of today. ⛔️🇫🇷 #transfsrs



Griezmann only has one plan for next season… and it’s called Atletico Madrid, at his best level.