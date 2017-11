Real Madrid : Zidane espère du mouvement au mercato d'hiver

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Après un début de saison mi-figue mi-raisin, le Real Madrid envisage de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Zinédine Zidane a en tout cas ouvert la porte aux arrivées.

Suite à deux saisons fantastiques, marquées par un doublé en Ligue des Champions et un titre de champion d'Espagne, le Real connaît une période plus compliquée. Actuellement quatrièmes de Liga, à sept points du leader barcelonais, à cause notamment de deux défaites contre Gérone et le Betis, les Merengue ont sauvé l'essentiel samedi dans un match difficile contre Malaga, grâce à un penalty salvateur de Cristiano Ronaldo (3-2). Malgré ce succès, l'optimisme n'est pas forcément de mise au sein de la Maison Blanche, qui réfléchit clairement à sortir le chéquier en janvier prochain pour éviter une déconvenue en fin de saison. Et Zinédine Zidane ne serait pas contre l'arrivée de renforts.

« Lors du marché d'hiver, il n’y aura pas de départ, c’est certain. Mais dans le sens des arrivées, il peut tout arriver. Nous verrons bien. En ce moment, nous ne parlons ni de départ ni d’arrivée », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur français du Real, qui fait donc un appel du pied à Florentino Pérez, alors que le club madrilène doit surtout trouver des solutions offensives, car sa fameuse BBC n'est pas au top de sa forme cette saison, Bale étant notamment blessé...