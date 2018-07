Real Madrid : Pérez a désigné le successeur de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Calmé par Zinedine Zidane ces dernières années, Florentino Pérez n’a pas pu se lâcher sur le marché des transferts.

Il n’en avait aucune raison puisque le Real Madrid enchainait les succès en Ligue des Champions. La donne a totalement changé cet été avec les départs cumulés de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Désormais, la Maison Blanche doit se payer une tête d’affiche, et semble jeter son dévolu sur Eden Hazard, qui sort d’une grosse Coupe du monde et craint de disputer une saison sans Ligue des Champions à Chelsea. Sa venue est dans les cordes financières des Merengue, mais elle ne lui donnera pas tous les droits.

En effet, pour convaincre Gareth Bale de rester cet été, Florentin Pérez aurait tout simplement promis au Gallois qu’il serait le leader médiatique mis en avant par le club espagnol, révèle AS. Un statut de « nouveau Cristiano Ronaldo » qui aurait fait mouche auprès de l’ancien de Tottenham, héros de la dernière finale de la Ligue des Champions, et qui se verrait bien devenir l’artilleur en chef du Real Madrid.