Real Madrid : Fatigue, lassitude, Zidane songerait à tout plaquer

Dans : Liga, Foot Europeen.

Intouchable à Madrid depuis son intronisation il y a deux ans de cela, Zinedine Zidane vit clairement la pire période de sa courte carrière d’entraineur. S’il possède un crédit assez large de par sa cote d’amour chez les socios et les dirigeants après le doublé en Ligue des Champions, le Français est bien conscient qu’il pourrait rapidement sauter si son équipe ne redresse pas la barre assez rapidement. Même s’il est plutôt épargné par les critiques directes, l’entraineur français aurait du mal à digérer cette saison très décevante, et selon Yahoo Sport, il songerait même à arrêter son métier en fin de saison.

« Mais au-delà des résultats, le technicien français est las. Sa famille et ses proches lui manquent, le natif de Marseille ressent le besoin de se ressourcer, la pression du Real Madrid l’a épuisé moralement et physiquement. Une réflexion qui pourrait l’amener à démissionner de son poste d’entraîneur du Real si Florentino Perez ne décide pas de s’en séparer en fin de saison », explique ainsi le portail d’information, pour qui tout cela pourrait se décider au mois de juin, si Zinedine Zidane et le Real Madrid n’ont pas décidé de se séparer entre temps en cas de faillite en Ligue des Champions.