Real Madrid : Cristiano Ronaldo sur le départ, le Real sort son arme fatale

Recruté en mai 2017, Vinicius Junior avait coûté 45 ME au Real Madrid, qui l’avait ensuite laissé à son club de Flamengo.

Ce dernier entend le conserver encore six mois, jusqu’au mois de janvier, mais cela semble mal parti. La Maison Blanche a l’intention de rapatrier l’attaquant qui aura 18 ans au mois de juillet, et l’incorporer soit dans son effectif, soit le prêter à un club espagnol. Les doutes sur l'avenir de Cristiano Ronaldo auraient convaincu les dirigeants madrilènes d'activer la fusée Vinicius Junior plus tôt que prévu.

Si les discussions se poursuivent, le joueur a fait son choix comme il l’a clairement fait comprendre avec ce photomontage sur les réseaux sociaux. Déjà comparé à Neymar au Brésil, le jeune crack s’est distingué en 2015 en remportant le championnat sud-américain des moins de 15 ans disputé en Colombie. Une compétition durant laquelle il avait marqué 6 buts.