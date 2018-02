Cristiano Ronaldo fait du chantage, Madrid paie 30ME...

Dans : Liga, Foot Europeen.

La semaine dernière, Cristiano Ronaldo sortait enfin du silence pour évoquer son avenir et les rumeurs de ces derniers mois.

« Si mon futur est à Madrid ? Bien sûr, j'adore vivre à Madrid. (…) Je veux rester ici, j'aime ce club », confiait l’attaquant du Real. Une sortie étonnante dans la mesure où les bruits de couloir indiquaient une autre tendance. En effet, le Portugais était annoncé sur le départ en raison d’un désaccord avec son président Florentino Pérez. Les deux hommes ont-ils fini par s’entendre ? C’est effectivement le scénario révélé par le média ABC.

Le Ballon d’Or 2017 aurait trouvé un accord avec son supérieur sur un salaire à 30 M€ par an, soit 9 M€ de plus que ses revenus actuels. La revalorisation sera effectuée en juillet prochain, CR7 ayant reconnu que le moment était mal choisi pour annoncer ce genre de nouvelles puisque les Merengue traversent une période difficile. Ainsi, le Real Madrid espère tranquilliser Cristiano Ronaldo et lui permettre de réaliser une bonne deuxième partie de saison. Tout le monde pourrait donc être gagnant dans cette opération.