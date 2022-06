Real Madrid : Benzema imite Cristiano Ronaldo... pour négocier

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Suite à une très grande saison sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema demande un salaire à la Cristiano Ronaldo pour prolonger son bail chez les récents champions d’Europe.

Durant cet exercice 2021-2022, Karim Benzema a sûrement été le meilleur joueur du monde. Brillant en Liga, avec 27 buts au compteur, l'international français a surtout marqué les esprits en Ligue des Champions. S’il n’a pas été décisif lors de la victoire en finale face à Liverpool en mai dernier, le joueur de 34 ans a sauvé son club à de nombreuses reprises en phase finale, et notamment en marquant des buts importants face au PSG, à Chelsea puis contre Manchester City. Grâce à toutes ses performances, Benzema s’est offert le luxe de porter le costume de favori pour le prochain Ballon d’Or. Autant dire qu’il est désormais en position de force pour négocier une éventuelle prolongation de contrat au Real. Lié avec le club de Bernabeu jusqu’en 2023, Benzema a en tout cas décidé de mettre la pression sur Florentino Pérez.

Benzema veut le même salaire que Cristiano Ronaldo

Le Real Madrid espère pouvoir prolonger Benzema d’une année supplémentaire jusqu’en 2024. @marca — Les Merengues (@Les_Merengues) June 17, 2022

« Les pourparlers pour renouveler le contrat de Benzema ont déjà commencé au Real. Et les demandes de Benzema ne sont pas rares. Vu qu'il a atteint le statut de superstar, il veut être récompensé de la même manière. Benzema sait que, désormais, il a succédé à Cristiano Ronaldo, qui l'a occulté lorsqu'ils ont partagé l'équipe du Real. Benzema demande donc un salaire similaire à celui du Portugais en son temps au Real Madrid. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de précipitation pour conclure l'affaire, car la saison est longue. Mais sportivement, Benzema a gagné le droit de prendre l'initiative dans les négociations. Personne ne veut une guerre, mais il peut y en avoir une », explique le média espagnol Super Deporte, qui sait que le PSG n’hésitera pas à tenter sa chance avec Benzema pour encore une fois embêter le Real Madrid. En effet, si KB9 venait à être libre en 2023, Paris sauterait sur l’occasion pour l’associer à Mbappé, lance le média espagnol. Mais pour éviter ce nouveau fiasco, et afin que l’histoire d’amour entre le Real et Benzema se finisse sur la meilleure note possible, Florentino Perez va probablement mettre toutes les chances de son côté en sortant un gros chèque. C'est en tout cas la volonté évidente des deux camps.