Real : L'annonce de Zidane flingue le plan de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Prévenus quelques minutes avant la conférence de presse jeudi, les joueurs du Real Madrid sont choqués par l’annonce du départ de Zinédine Zidane.

Cette semaine, Cristiano Ronaldo profite de quelques jours de vacances à Marbella avant le Mondial 2018. Mais le repos de l’international portugais a été gâché par cette mauvaise nouvelle. En effet, CR7 a toujours admiré le Français pour sa carrière de joueur et ses compétences en tant qu’entraîneur. Les deux hommes sont donc devenus proches. Autant dire que Cristiano Ronaldo, « dégoûté » selon Marca, et qui envisageait déjà un départ et une grande annonce dans les jours à venir, se pose encore plus de questions.

Mais toujours selon le média madrilène, le Real devrait vite répondre à ses interrogations : il n’est pas question pour le président Florentino Pérez de libérer l’ancien Mancunien en plus de Zidane ! Peu importe la menace de l’attaquant, la porte sera fermée. Peut-être un mal pour un bien en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, devenu encore plus important, ce qui pourrait lui donner un argument supplémentaire pour la revalorisation qu’il réclame depuis des mois...