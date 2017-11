Real : CR7 est prêt à le parier, il est plus fort que Messi

Dans : Liga.

Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo patine en championnat. En effet, l’international portugais n’a inscrit qu’un petit but en Liga, sur les 11 premières journées (il a été suspendu 5 matchs). Néanmoins, l’ancien attaquant de Manchester United en est convaincu : il va terminer meilleur buteur du championnat, devant Lionel Messi… bien que l’Argentin ait déjà marqué onze buts sur les terrains espagnols.

Selon le média espagnol Don Balon, Cristiano Ronaldo a même parié avec ses partenaires Sergio Ramos et Marcelo qu’il devancerait la star du Barça en fin de saison. Un pari original et pour le moins optimiste de la part du numéro 7 merengue… qui ferait bien rire les joueurs du FC Barcelone, tous convaincus que Lionel Messi finira meilleur buteur de la Liga. Loin de rire de la situation, Zinedine Zidane s’était montré confiant après la victoire du Real sur le retour en forme de son attaquant vedette. « Cristiano Ronaldo est heureux. Nous savons qu’il est plus heureux quand il marque, mais il est utile à l’équipe et je sais que plus tard, il fera la différence » avait notamment lâché le coach français après le succès de son équipe sur Las Palmas (3-0) ce week-end.