Real : Bras de fer Zidane-Pérez sur le cas N'Golo Kanté

A la recherche d’un nouveau défi, N’Golo Kanté serait ouvert à un départ au Real Madrid. Mais au sein de la Maison Blanche, son arrivée ne fait pas l’unanimité.

On pourrait bientôt assister à une nouvelle lutte entre Zinédine Zidane et Florentino Pérez au Real Madrid. Lors de son premier passage sur le banc, on se souvient que l’entraîneur français avait fini par claquer la porte suite au départ de Cristiano Ronaldo, alors que son supérieur avait décidé de conserver Gareth Bale. Puis à son retour l'année dernière, le technicien a obtenu toutes les recrues demandées. Toutes… sauf Paul Pogba.

Et pour cause, Manchester United a tout fait pour retenir son milieu relayeur. Mais surtout, le président du Real Madrid n’est pas particulièrement séduit par les qualités du Red Devil. A en croire les récentes informations de la presse espagnole, Zidane a fini par oublier Pogba. Mais d’après The Sun, un nouveau feuilleton similaire risque de débuter. En effet, N’Golo Kanté (28 ans) serait en quête d’un nouveau challenge dans sa carrière, sans doute pour l’été prochain.

Pérez toujours réticent

L’infatigable milieu de Chelsea serait convoité par le Bayern Munich et par la Juventus Turin, mais son choix se porterait sur la Maison Blanche, principalement en raison de ses bonnes relations avec Zidane. Autant dire que le coach tricolore serait ravi de l’accueillir. Mais là encore, Pérez ne serait pas emballé, lui qui estime son effectif suffisamment armé dans l’entrejeu. On peut aussi imaginer que le prix à payer doit refroidir le patron madrilène, Kanté, l’une des références à son poste, étant sous contrat jusqu’en 2023…