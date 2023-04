Piqué a viré Messi du Barça, et il recommence

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Retraité depuis plusieurs mois, Gérard Piqué continue de graviter autour du football avec ses nombreux projets sportifs. L'ancien défenseur du FC Barcelone s'est exprimé sur un probable retour de Lionel Messi en Catalogne.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Messi ne sait pas encore de quoi son avenir est fait. Si Paris souhaite visiblement le prolonger, l'Argentin pourrait décider de tourner définitivement la page avec le club de la capitale. Une étape de sa carrière pas forcément très aboutie. Le FC Barcelone, par le biais de son vice-président Rafa Yuste, a exprimé un intérêt pour que la Pulga fasse son retour chez les Blaugranas. Gérard Piqué, ancien coéquipier de Leo Messi au Barça, a également donné son avis sur un possible retour du champion du monde dans son club de cœur.

À l'occasion d'une interview avec le journaliste Gerard Romero, le défenseur espagnol a émis quelques réserves concernant le retour de Messi. Pas étonnant de la part d'un joueur qui avait déjà poussé son club à virer Lionel Messi à l'été 2021, jugeant que l'Argentin était allé au bout de l'aventure et coûtait trop cher pour le club blaugrana. La seconde couche est désormais passée, et l'ancien international espagnol n'est pas chaud pour le voir réellement revenir en Catalogne.

Messi au Barça ? Ça doit se faire naturellement

« Je connais Rafa Yuste et je sais comment il est. C'est une très bonne personne et il vous dira toujours ce que vous voulez entendre. C'est une très grande personne et qui va choisir les mots idéaux pour dire ce que vous voulez entendre. Évidemment, pour toute la culture, ce serait incroyable que Leo revienne, mais il arrive un point où forcer des situations peut même être contre-productif. Je le laisserais décider seul, que ce soit naturel. Si à la fin il doit finir par revenir, il finira par revenir. S'il y a une intention des deux côtés, une opération dans le monde du football peut toujours être faite tant que les deux parties le veulent et simplement que le temps le fasse » a déclaré Piqué qui malgré son enthousiasme sur le retour de Lionel Messi, souhaite que l'opération se produise naturellement, afin que l'histoire reprenne de la plus belle des manières.