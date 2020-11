Mercato : Varane lié à Zidane, son avenir tient à un fil

Dans : Liga.

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Raphaël Varane vit toutefois un début de saison extrêmement délicat dans la capitale espagnole.

Et pour cause, l’international français est loin d’afficher son niveau optimal depuis le début de la Liga. De nouveau en grande difficulté ce week-end, l’ancien Lensois n’a pas vraiment aidé son équipe à éviter la défaite sur le terrain de Valence (4-1). Tout de même convoqué par Didier Deschamps pour les matchs de l’Equipe de France face à la Finlande, le Portugal et le Suède, Raphaël Varane fait office de taulier chez les Bleus. Mais dans les mois à venir, l’ancien Lensois pourrait être plombé par des préoccupations au sujet de son avenir. Car selon les informations de Diario GOL, il est clair que le prochain mercato sera animé pour Raphaël Varane.

Le média indique en ce début de semaine que l’avenir de Raphaël Varane est plus que jamais lié à celui de Zinedine Zidane. En ce sens, il ne fait presque aucun doute que le défenseur central de l’Equipe de France demandera son départ du Real Madrid à l’issue de la saison, si Zinedine Zidane venait à quitter son poste d’entraîneur des Merengue. Cela n’est pas encore à l’ordre du jour, mais il est bon de rappeler que le triple vainqueur de la Ligue des Champions était tout proche d’être limogé avant le Clasico remporté sur la pelouse de Barcelone il y a deux semaines. De plus, il n’a échappé à personne au Real Madrid que Raphaël Varane sera en fin de contrat en juin 2022. A l’instar d’un Kylian Mbappé ou d’un Neymar au PSG, le natif de Lille devra donc probablement choisir entre une prolongation de contrat ou un départ dès le prochain mercato. Neuf ans après sa signature au Real Madrid en provenance de Lens contre 10 ME, Raphaël Varane pourrait quitter l’Espagne et découvrir un nouveau championnat à 27 ans.