Officiel : Le FC Séville nomme Montella comme entraineur

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le FC Séville a annoncé ce jeudi soir avoir trouvé un accord pour un contrat d’un an et demi avec Vincenzo Montella. L’ancien buteur de la Roma, libre depuis la fin de son aventure au Milan AC, va donc découvrir la Liga, lui qui a pour le moment uniquement dirigé en Italie, du côté de la Roma, de Catane, de la Fiorentina et de la Sampdoria.