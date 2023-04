Officiel : Fin de carrière pour Joaquin

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Né dans la région de Séville, formé intégralement au Bétis, et revenu au sein du club verdiblanco en 2015, Joaguin va mettre un terme à son incroyable carrière à la fin de la saison, à presque 42 ans. L’international espagnol a annoncé la fin de sa carrière ce mercredi sur les réseaux sociaux du club andalou, et va donc disputer les derniers matchs de football professionnels de sa vie dans les prochaines semaines. La fin d’un parcours exemplaire pour l’ailier, qui a gagné deux fois la Coupe du Roi avec le Bétis Séville, en 2005 à ses débuts, et en 2022 au printemps dernier.