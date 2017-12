Mercato : Le nouveau Cristiano Ronaldo pour remplacer Benzema à Madrid ?

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Pour renforcer un secteur offensif en panne depuis le début de la saison, le Real Madrid de Florentino Pérez a un plan surprise en vue du mercato.

Encore une fois tenu en échec par Bilbao samedi soir (0-0), le Real est désormais quatrième de Liga, à huit points du leader barcelonais après 14 journées de championnat. Un mauvais départ dû en partie à une attaque endormie. Si rayonnante lors des deux dernières saisons, la fameuse BBC est pour l'instant rouillée. Auteurs de six petits buts à eux trois en Liga, Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Par conséquent, et pour éviter de faire une saison blanche, les Merengue envisagent de passer à l'action lors du prochain mercato. Pour cela, Harry Kane (Tottenham) ou Mauro Icardi (Inter) semblent prioritaires, mais un nouveau nom apparaît ces dernières heures.

En effet, selon Don Balon, le Real aimerait recruter Gabriel Jesus pour en faire le remplaçant de Benzema dès la saison prochaine. Dans ce dossier, Marcelo pourrait jouer un rôle auprès de son compatriote et ami brésilien. Très bon cette saison sous les ordres de Guardiola à Manchester City, avec qui il a marqué huit buts en Premier League, l'attaquant de 20 ans est donc de plus en plus considéré dans l'esprit de Florentino Perez. Mais pour que ce transfert soit possible, Madrid devra débourser entre 100 et 120 millions d'euros. Ce qui ne fait plus peur à l'équipe de Zidane, prête à sortir le chéquier pour relancer la machine, et notamment pour tenter d'acheter le nouveau Ronaldo...