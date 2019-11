Real Madrid : 65 ME jetés en l’air, Zidane n’en croit pas ses yeux

Dans : Liga.

Pour essayer d’oublier une saison où le titre en Liga et la Ligue des Champions lui étaient passés sous le nez, le Real Madrid a dépensé gros cet été.

Cela n’a pour le moment pas porté ses fruits, avec des débuts difficiles en Coupe d’Europe, et des trous d’air en championnat. Le recrutement effectué laisse tout de même dubitatif, notamment en ce qui concerne un joueur : Luka Jovic. La machine à buts de Francfort était censé concurrencer ou au moins seconder Karim Benzema, mais le Serbe n’a marqué qu’un but cette saison, cette semaine contre Leganes, et se montre loin des attentes dans le jeu. Et pourtant, le Real Madrid a misé gros sur lui, lâchant 65 ME pour faire venir le joueur du championnat allemand. De quoi étonner Zidane, qui n’avait pas demandé ce transfert et serait même tenté de déjà laisser repartir Jovic.

Sous la forme d’un prêt ou d’un transfert, l’entraineur français ne retiendra pas le Serbe en janvier annonce Marca, pour qui Zidane ne croit déjà plus en lui. Cela pourrait en tout cas faire le bonheur de Manchester United, affirme de son côté Bleacher Report, qui évoque l’intérêt de Red Devils pour un joueur qui avait marqué 29 buts la saison dernière, et possède déjà une belle expérience à 21 ans avec des passages dans le championnats serbe, portugais, allemand et donc espagnol.