Mercato : Kovacic craque et demande son départ du Real, le prix est fixé

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Remplaçant de luxe avec la Croatie au Mondial, Mateo Kovacic a craqué en pleine Coupe du monde.

Le milieu de terrain, qui possède d’énormes concurrents en la personne de Modric et Rakitic en sélection, n’en peut plus de sa situation… au Real Madrid. Introduit avec parcimonie par Zinedine Zidane, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne croit plus en une amélioration de sa situation chez les Merengue. Arrivé en 2015, il a péniblement dépassé la barre des 100 matchs disputés, souvent comme remplaçant. Alors, malgré son statut d’éternel espoir très apprécié en interne, le Croate de 24 ans a pris le taureau par les cornes dans un entretien à Marca.

« Je veux jouer plus et le mieux est que je m’en aille du Real. J’adore le foot et être sur le terrain. Je veux avoir l’opportunité d’être titulaire dans une autre équipe. Quand je ne joue pas, je ne suis pas content. Je pense que tous les joueurs sont importants au Real. Mais pour un jeune joueur, c’est difficile d’avoir une continuité. Pendant mes trois années à Madrid, je n’ai pas été complètement heureux », a prévenu Kovacic, qui possède une clause libératoire à 50 ME, mais pourrait partir pour une somme de 35 ME, annonce la presse espagnole. Avis aux intéressés.