Les détails du futur contrat de Mbappé au Real connus

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ du PSG ce vendredi. Sans surprise, le Français va rejoindre le Real Madrid, qui le paiera grassement.

Le PSG va pouvoir passer à autre chose. Si Kylian Mbappé avait déjà annoncé son départ du club à ses coéquipiers et entraineurs il y a quelques semaines, il l'a officialisé ce vendredi par le biais d'une vidéo sur ses réseaux sociaux. Une annonce assez froide sans citer le nom de Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel les relations sont plus que glaciales. Kylian Mbappé va donc terminer la saison avec le PSG, sans avoir la certitude d'être titulaire avant de rallier le Real Madrid. Pour se l'offrir, les Merengue n'ont pas lésiné sur les moyens. Car le clan du Français a négocié au prix fort pour faire céder les champions d'Espagne.

Mbappé, le Real Madrid a limité la casse ?

Selon les informations de Marca, Mbappé signera 5 saisons au Real Madrid, soit jusqu'en juin 2029. Il sera le joueur le mieux payé du vestiaire merengue, devant Vinicius Jr et Jude Bellingham. A Madrid, Mbappé gagnera 20 millions d'euros par saison, plus les primes liées à ses performances et celles de l'équipe. Un montant inférieur néanmoins à ce qui lui avait été proposé à l'été 2022, à savoir environ 60 millions d'euros bruts par an. El Chiringuito rajoute de son côté que sa prime à la signature sera de 50 millions d'euros, bien loin donc des plus de 100 millions d'euros annoncés. En tout cas, le boss du Real Madrid sera bien Kylian Mbappé. Du moins au niveau du statut et du salaire touché. Sportivement en revanche, un vrai débat aura lieu avec Vinicius Jr et Jude Bellingham. A noter enfin que concernant le numéro du Français, un petit problème se posera. Il devrait en effet hériter du numéro 10 (celui de Luka Modric), du numéro 7 (celui de Vini Jr) ou du numéro 9 (promis à Endrick). Une star devra donc commencer par une concession envers le futur ex du PSG. Peut-être pas idéal pour débuter son aventure.