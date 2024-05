Vinicius Jr et Mbappé, la guerre qui inquiète Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé va découvrir un nouveau monde en rejoignant le Real Madrid l'été prochain. Il devra s'intégrer dans un vestiaire où tout le monde ne sera pas forcément acquis à sa cause.

Le Real Madrid va enfin réaliser le transfert qu'il voulait faire il y a déjà de nombreuses années. En effet, les Merengue vont signer Kylian Mbappé et démarrer une nouvelle ère. Le champion du monde 2018 devra lui s'intégrer dans une nouvelle équipe et un nouveau pays. Le futur ancien du PSG sera scruté avec attention, tout comme sa relation avec les autres stars du Real Madrid, tels que Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr. Le Brésilien évolue notamment sur son côté gauche et ne semble pas enclin à le laisser à Mbappé. De plus, le génie auriverde veut lui-aussi remporter le Ballon d'Or. Pour Luis Fernandez, ça pourrait faire quelques étincelles, comme Mbappé l'a déjà connu par moments au PSG avec Neymar Jr et d'autres Sud-Américains.

Mbappé au Real Madrid, premier gros bug détecté

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Sur le plateau de BeIN Sports, le consultant a donné un avis clair concernant la future entente entre les deux stars. « Il y a trois joueurs français au Real Madrid et tu as des Brésiliens. Il faudra une cohabitation bien menée pour que tout le monde puisse avancer. Il n'y aura pas de problèmes avec Bellingham mais je pense qu'il peut y avoir un vrai problème avec Vinicius. C'est un grand joueur mais quand on regarde son comportement... Je me demande comment il va recevoir Monsieur Kylian Mbappé... Mbappé a des qualités aussi. Comment Ancelotti va les disposer ? On sait que les deux joueurs veulent jouer à gauche, comme Rodrygo d'ailleurs », a notamment indiqué Luis Fernandez, qui sera particulièrement attentif aux débuts de Mbappé sous ses nouvelles couleurs et au comportement de ses futurs coéquipiers.

Vinicius en tête, lui qui aspire également au Ballon d'Or. De quoi mettre la pression sur le joueur français, qui fera tout pour bien s'entendre avec tout le monde au départ, comme cela avait été le cas au PSG quand il avait abusé de sa connexion avec Neymar avant de s'écarter progressivement du Brésilien. Bon courage à Carlo Ancelotti pour trouver la tactique adéquate pour satisfaire tout le monde et éviter des tensions dans le vestiaire. Une vraie spécialité de l'entraineur italien, connu pour sa capacité à gérer un groupe sans faire d'histoires.