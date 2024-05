Kylian Mbappé, le Real appelle le PSG en urgence ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va bientôt quitter le PSG mais Nasser Al-Khelaïfi a un dernier pouvoir de nuisance. Le Real Madrid et son président Florentino Pérez vont tenter de savoir si le Qatari compte l'utiliser dans les prochains jours.

La saison touche à sa fin en ce qui concerne les clubs, puisque la dernière journée de championnat se déroulera dimanche en France. Il restera ensuite quelques matchs, comme les barrages d’accession/relégation ou la finale de la Coupe de France, mais certains joueurs seront déjà en vacances. Et les clubs se pencheront aussi sur la saison prochaine, avec la phase toujours très importante du mercato. Et le plus grand mouvement de cet été, ce sera incontestablement l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. En fin de contrat au PSG, l’attaquant français a annoncé son départ la semaine dernière, et se concentre désormais sur ses derniers objectifs avant de se projeter sur l’Euro 2024. Mais comme beaucoup de joueurs, et c’est ce que voudrait Didier Deschamps quand on lui demande son avis, l’idéal serait d’être tranquille avec la signature de son nouveau contrat avant le début de l’Euro, dans un mois en Allemagne.

Le Real Madrid a 6 jours pour présenter Mbappé

Cela laisse une petite fenêtre de tir entre la fin des matchs, avec notamment la finale de la Ligue des Champions du club merengue le 1er juin, et le début de la préparation à l’Euro. Kylian Mbappé comme le Real Madrid souhaitent en profiter. Ainsi, le journaliste Jose Felix Diaz révèle que, si Florentino Pérez ne veut pas que la préparation à la finale de C1 soit perturbée par les discussions autour de cette arrivée de prestige, cela n’empêche pas le club de réfléchir à une solution qui permettrait d’être tranquille. Et selon le journaliste de Marca et El Chiringuito notamment, l’idéal serait d’annoncer la signature de Kylian Mbappé entre le 3 et le 9 juin, afin que tout le monde soit en paix avec ce calendrier.

Seul problème mais de taille, Kylian Mbappé sera toujours sous contrat avec le PSG, jusqu’au 30 juin. Un aspect qui est loin d’être un détail connaissant les relations très froides entre le joueur français et son président Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est même embrouillé avec lui dimanche dernier avant le match face à Toulouse. Le respect ne serait plus de mise et il semble impossible pour le numéro 7 parisien de faire cette demande au dirigeant qatari. Le Real Madrid se propose de le faire, demandant donc l’accord du PSG pour pouvoir officialiser et même présenter Kylian Mbappé. Autant dire que Florentino Pérez va devoir caresser le Qatari dans le sens du poil pour obtenir un feu vert qui est loin d’être gagné, tant cette situation agace Al-Khelaïfi, qui estime avoir été mené en bateau par tout le monde dans cette histoire.

Dans le cas contraire, le Real Madrid devra se montre patient et attendre le mois de juillet, quand Kylian Mbappé sera libre et que l’Euro sera terminé, pour annoncer sa recrue vedette de l’été.