Le Real perd encore 6 ME à cause d’Hazard

Par Adrien Barbet

Eden Hazard est probablement le plus grand flop de l'histoire du Real Madrid. Le Belge a coûté une fortune au club espagnol et même un an après l'arrêt de sa carrière, il oblige les Merengues à encore payer Chelsea.

En 2019, le Real Madrid a déboursé plus de 100 millions d'euros pour s'offrir les services d'Eden Hazard, alors au sommet de sa gloire à Chelsea. Malheureusement, l'ancien magicien des Blues a enchaîné les pépins physiques et les mauvaises performances en Espagne. Il n'a disputé que 76 matchs, en quatre saisons, pour uniquement 7 buts inscrits. Mais outre l'aspect sportif qui n'a pas fonctionné, c'est financièrement que le Real Madrid a le plus été impacté car même si Eden Hazard a pris sa retraite en juin 2023, initialement, il avait signé un contrat jusqu'en juin 2024. Ainsi, les clauses signées sont toujours effectives. Et comme le rapporte le journal The Telegraph, le Real Madrid va devoir lâcher près de 6 millions d'euros à Chelsea à cause de sa qualification en finale de la Ligue des Champions.

Eden Hazard plombe encore les finances du Real Madrid

En laissant partir Eden Hazard au Real Madrid, Chelsea a bien négocié et a intégré une clause qui stipule qu'à chaque fois que le joueur belge atteint la finale de la Ligue des Champions pendant la durée de son contrat, le géant espagnol doit débourser près de 6 millions d'euros au club anglais. Cela est donc arrivé en 2022 et cette année. Le club de la Maison Blanche va affronter le Borussia Dortmund de Marco Reus en finale de la coupe aux grandes oreilles le 1er juin, à Wembley, pour tenter de décrocher un 15e titre dans l'histoire de la compétition. Plus que n'importe quelle autre équipe. Un sacre qui ferait certainement oublier le virement effectué à Chelsea à cause d'Eden Hazard. Même si cela fait tout de même une sacrée somme que Florentino Pérez doit lâcher pour un joueur qui n'est même plus dans son effectif.