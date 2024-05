Le Real fête le titre, Mbappé fait rire tout le monde

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est concentré sur sa fin de saison au PSG. Mais il a déjà annoncé son départ et Florentino Pérez s'est vu rappeler que tout le monde le voulait au Real Madrid.

Au lendemain de sa victoire 4-0 à Grenade, le Real Madrid a dignement fêté le retour du titre de champion dans la capitale espagnole. Les Merengue, que l’on annonçait en grande difficulté avec de nombreux blessés, ont su tenir la barre tout la saison et remporter les deux Clasicos. Résultat, à la fameuse Puerta del Sol, le bus à impériale de la Casa Blanca a défilé devant une foule rassemblée pour féliciter ses héros et les encourager également car il ne faut pas oublier qu’il y a un grand match à disputer dans trois semaines en finale de la Ligue des Champions. En attendant, les sourires étaient au rendez-vous et Carlo Ancelotti a ressorti son célèbre cigare qui lui permet de fêter chaque grand titre dans sa carrière, et il y en a eu beaucoup. Les joueurs ont aussi pris le micro pour chambrer, chanter et se congratuler, avec notamment les passages marquants d’Antonio Rudiger, Vinicius Junior et Jude Bellingham, les grands hommes de cette saison du Real.

Mbappé, le cri du coeur des jeunes madrilènes

De son côté, Florentino Pérez a tenu un petit discours pour féliciter ses troupes et annoncer que le Real Madrid allait continuer d’être très ambitieux à l’avenir. Le président de la Maison Blanche, grand spécialiste pour recruter les plus grands joueurs du monde, aime ramener une star chaque été, et il va forcément frapper fort dans quelques semaines, puisqu’il ne fait plus aucun doute que Kylian Mbappé va rejoindre l’équipe madrilène. Mais pour le moment, malgré la déclaration de l’attaquant du PSG ce vendredi annonçant son départ, impossible d’en parler librement alors qu’il y a une finale de Coupe d’Europe à préparer. Néanmoins, si ce n’est pas autorisé, certains peuvent le faire pour lui. Quand Florentino Pérez a, dans son discours, demandé quel joueur il faudrait ramener pour rendre cette équipe encore plus forte, de nombreux jeunes supporters au premier rang ont crié très clairement Mbappé. Cela a eu le don de provoquer le sourire de l’assemblée générale, pour ce cri du coeur qui a certainement été entendu par Pérez, qui a également eu le sourire au coin des lèvres en entendant cette requête.

Une preuve que, même s’il est concentré sur son dernier match à domicile avec le PSG, ce dimanche contre Toulouse, Kylian Mbappé fait toujours autant parler à Madrid. Cette fois-ci, le Real et ses supporters semblent en tout cas prêts à l’accueillir à Santiago Bernabeu.