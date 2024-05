Luka Modric accepte de prolonger, le Real Madrid le vire

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Luka Modric arrive à la fin de son contrat dans quelques semaines avec le Real Madrid. Si le milieu de terrain souhaite prolonger pour une dernière pige, ce n'est pas le cas de la direction qui le pousse clairement dehors.

Présent au club depuis 2012, Luka Modric est une immense légende du Real Madrid. Vainqueur de 5 Ligues des Champions, Ballon d'Or et auteur de plus de 530 matchs disputés, le Croate a marqué l'histoire du club espagnol. Cette saison, le meneur de jeu a perdu sa place de titulaire. Il est passé derrière Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni dans la hiérarchie alors que son compère de toujours, Toni Kroos, est toujours aussi performant. D'après les informations de Relevo, Luka Modric aimerait disputer une saison supplémentaire au Real Madrid pour y prendre sa retraite et serait même d'accord pour baisser son salaire. Et pourquoi pas donner son numéro 10 à qui le veut, et notamment Kylian Mbappé. Néanmoins, le géant madrilène n'est pas d'accord et souhaite terminer cette page d'histoire et faire confiance à la nouvelle génération.

Le Real Madrid tourne la page avec Luka Modric

Une triste fin pour Luka Modric, qui a été le métronome du Real Madrid pendant plus de dix ans. Considéré comme un flop à son arrivée, il est aujourd'hui le joueur le plus titré du club avec 25 trophées, à égalité avec Marcelo, Nacho et Karim Benzema. En cas de victoire des Merengues face au Borussia Dortmund le 1er juin, à Wembley, le joueur de 38 ans rentrera encore un peu plus dans la légende. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour Florentino Pérez, qui a déjà pris sa décision et ne compte pas la changer malgré la volonté du Croate de poursuivre sans faire de bruit. À l'instar de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas ou Karim Benzema, le président du Real Madrid n'hésite pas à faire un turnover dans son effectif et n'a aucune peine à jeter les gloires de son club. L'Arabie saoudite est toujours une destination qui revient pour Luka Modric, à moins qu'il décide de revenir en Croatie pour terminer sa carrière.