L’IPTV affaiblie, la Liga frappe fort en France

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Au terme d’une longue bataille juridique, la Liga a obtenu gain de cause en France. Le tribunal judiciaire de Paris autorise désormais l’instance à provoquer le blocage de sites de streaming et de services comme l’IPTV, qui donnent illégalement accès à des matchs du championnat espagnol dans l’Hexagone.

Victoire importante pour la Liga. Agacée par les retransmissions illégales de ses matchs, l’instance a été entendue par la justice française qui s’est prononcée mardi. Le tribunal judiciaire de Paris a en effet autorisé la Liga à provoquer le blocage des sites de streaming et de services comme l’IPTV en France. Une décision historique puisqu’une entité étrangère de sport n’avait jamais obtenu une telle autorisation dans l’Hexagone.

Tebas gagne en France

Désormais, le foot espagnol peut tout simplement signaler un site ou un service illégal auprès de l’ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui ordonnera ensuite aux fournisseurs d’accès (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) d’effectuer le blocage sous trois jours. Un excellente nouvelle pour Javier Tebas, le président de la Liga qui lutte activement contre les retransmissions illégales depuis de longues années.

📍 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝕊𝕦𝕞𝕞𝕚𝕥 𝕊ã𝕠 ℙ𝕒𝕦𝕝𝕠 🇧🇷 ayer miércoles https://t.co/CNotLyZ0CD Mayo.

🗣️ Javier Tebas, presidente de LALIGA:

"El crecimiento de LALIGA ha sido exponencial en los últimos años, pero ahora, para mantenerlo, tenemos que centrarnos en erradicar la gran lacra… pic.twitter.com/iUE6D8D88w — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 9, 2024

« Nous sommes ceux qui devons mener ce combat car si les gens voient notre produit gratuitement, illégalement, celui-ci va perdre en valeur. Depuis plus de 11 ans, nous menons un projet très clair pour lutter contre le piratage, confiait le dirigeant espagnol en avril dernier, avant d’oser une comparaison qui avait fait parler. (...) Si vous allez sur Google et que vous tapez "je veux acheter de la cocaïne" ou "sexe avec des enfants", rien n'apparaît. Mais si vous tapez "football gratuit", des choses apparaissent. Certains sont des délits plus graves que d'autres mais en l'occurence, on ne fait pas la même chose avec le piratage alors que c'est du vol. » Le combat continue maintenant dans d’autres pays.