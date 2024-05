Lewandowski Ballon d'Or, l'énorme injustice enfin réparée ‍!?

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une saison grandiose en 2019/2020 avec le Bayern Munich avec la Ligue des Champions en point d'orgue, Robert Lewandowski a injustement été privé de son Ballon d'Or. Une anomalie qui pourrait bientôt être réparée par France Football.

L'année 2020 a été particulière, notamment pour le football, à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui a impacté la fin de la saison 2019/2020. Si Robert Lewandowski méritait sans débat possible de remporter le Ballon d'Or, France Football, qui dirige la cérémonie, avait décidé de suspendre cette édition. Mais un retournement de situation pourrait enfin couronner l'attaquant polonais. D'après les informations du journal Sport, France Football réfléchit à la possibilité de finalement attribuer la distinction au joueur du FC Barcelone avec quelques années de retard. Pour rappel, Robert Lewandowski avait inscrit 59 buts en 54 matchs et il avait surtout remporté la Ligue des Champions, en terminant meilleur buteur avec 15 réalisations. Le joueur de 35 ans a d'ailleurs récemment évoqué cette hypothèse qui lui plairait bien.

Lewandowski l'a fait savoir, il y tient

It is a great honor and pleasure to receive the title of FIFA The Best Men's Player 🏆



Thank you for your votes and your support 🙏#TheBest @FIFAWorldCup @FIFAcom pic.twitter.com/GdLwawCNK8 — Robert Lewandowski (@lewy_official) January 17, 2022

« Bien sûr, j'aurais aimé recevoir le Ballon d'Or un jour. Non pas que je sois en colère ou triste parce que je n'ai pas encore ce trophée, mais j'ai l'impression que j'aurais pu le gagner dans l'une ou l'autre des deux années. Disons-le ainsi : si je recevais le Ballon d'Or 2020 quatre ans plus tard, je ne serais pas offensé. Ce serait un grand honneur et j'accepterais le prix » a expliqué l'ancien attaquant du Bayern Munich à Sport Bild. De plus, Robert Lewandowski avait été élu meilleur joueur FIFA de la saison en remportant le trophée « The Best », ainsi que le titre de meilleur joueur et meilleur attaquant par l'UEFA. Le Ballon d'Or est la seule récompense qui a échappé au Polonais, pour des raisons qui demeurent assez obscures sachant que toutes les compétitions sauf la Ligue 1 étaient finalement allées au bout. Mais le journal espagnol affirme que France Football pourrait revenir sur sa décision et donc, enfin attribuer la récompense individuelle ultime au natif de Varsovie.