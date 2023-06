Mariano Diaz laissé libre par le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Formé au Real Madrid, et bien connu en Ligue 1 puisqu'il a joué à l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz quitte libre les Merengue. Son contrat n'a pas été prolongé.

Passé à l'OL pendant une saison, Lyon l'ayant acheté au Real Madrid en 2017 avant de le revendre au même club un an plus tard en raison d'une clause contractuelle prévue dans le transfert initial, Mariano Diaz n'a pas réellement eu l'occasion de briller sous le maillot de son club formateur. Et ce samedi, à la veille du dernier match de la saison pour le Real Madrid en Liga, le club de Florentino a confirmé ne pas avoir fait d'offre de prolongation à l'attaquant de 29 ans. Ce dernier est donc libre de signer où le souhaite.