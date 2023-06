Marco Asensio au PSG, Neymar et Verratti sortent le champagne

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de réaliser le pari de relancer Marco Asensio, ancien grand espoir du football espagnol et surtout remplaçant au Real Madrid. Mais le club de la capitale est alerté sur la vie nocturne de l'attaquant.

Il n’y a rien de signé, mais Marco Asensio a fait son choix et c'est direction le Paris SG. En fin de contrat au Real Madrid, l’attaquant de 27 ans sort pourtant de l’une des meilleures saisons de sa carrière, avec notamment 12 buts et 8 passes décisives en 50 matchs disputés. Mais les chiffres sont trompeurs et le joueur formé à Majorque n’a quasiment jamais eu le droit à des titularisations dans les grands matchs, se contentant d’un temps de jeu important quand Carlo Ancelotti faisait souffler ses stars offensives, ou dans cette fin de saison où le Real Madrid avait beaucoup moins de choses à jouer. Néanmoins, son statut de multiple vainqueur de la Ligue des Champions a fait saliver l’Angleterre, et notamment Aston Villa qui a fait le forcing pour l’avoir. Mais l’Espagnol compte bien avoir un rôle à jouer au sein d’un club ambitieux en Europe, et son choix s’est arrêté sur le PSG.

Le PSG convaincu par Jorge Mendes

Avec un agent comme Jorge Mendes, le contact avec Luis Campos a été facile, et les discussions ont rapidement évolué sur un contrat longue durée, pour un salaire approchant les 10 millions d’euros. Il reste à savoir si Marco Asensio saura changer de dimension, et devenir un joueur majeur de l’attaque parisienne, ou s’il aura le même rôle qu’au Real Madrid, à savoir celui d’un joker de luxe. Cela dépendra du futur entraineur du PSG, qui doit encore être trouvé. Mais aussi de lui, qui a parfois décidé de s’éloigner du football quand les choses allaient moins bien. A Madrid, son côté festif a souvent été dénoncé, et c’est pourquoi Daniel Riolo estime qu’un tel recrutement n’est vraiment pas l’idée du siècle pour le Paris SG.

« On a un joueur également souvent blessé, et qui, s’il n’est pas surveillé de très très près, il va faire la nouba dans toutes les boites de nuit parisiennes. Sur son CV, c’est quand même ça. Si Neymar et Verratti restent, alors c’est cuit complet. Il était un jeune promis à un destin extraordinaire, il s’est plombé la santé dans les boites de nuit à Madrid, il n’a pas arrêté. Avec toutes les possibilités qu’il y a ici », a lancé le polémiste de l’After sur RMC, qui met forcément Marco Verratti et Neymar dans la sauce avec cette sortie. Une version qui ne va certainement pas faire bondir de joie les supporters, qui savent bien que Marco Asensio n’est pas non plus un apôtre du travail défensif et du jeu collectif, mais peut parfois réaliser quelques coups d’éclat. Néanmoins, Luis Campos a certainement son idée sur la question, d’autant que Luis Enrique a déjà utilisé, avec la sélection espagnole, le joueur du Real Madrid en position d’attaquant de pointe selon ses besoins.