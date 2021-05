Madrid : Marcelo viré par Zinedine Zidane

Dans : Liga.

Pour le déplacement du Real Madrid jeudi à Grenade, dans un match important dans la quête du titre en Liga, Zinedine Zidane a exclu Marcelo de son groupe pour un motif disciplinaire.

La fin de saison est bouillante en Espagne, et visiblement l’ambiance s’est singulièrement tendue du côté du Real Madrid qui pointe actuellement à deux longueurs de l’Atlético. Selon Goal Espagne, pour le match de jeudi soir à Grenade, Zinedine Zidane a décidé de mettre à l’écart de son groupe Marcelo. Une décision prise par Zizou et qui se justifie par l’attitude de l’expérimenté défenseur lors d’une séance de travail. Si les Merengue n’ont pas communiqué sur la raison de l’absence de Marcelo dans la liste des joueurs retenus pour ce déplacement, le média explique que le joueur a eu un échange verbal très intense avec l’entraîneur français ce mercredi à l’entraînement. Zinedine Zidane et Marcelo se seraient opposés sur des « questions liées aux tactiques défensives du Real Madrid ».

Cette absence de Marcelo ne serait pas problématique si Ferland Mendy était présent, mais le joueur tricolore est forfait sur blessure et forcément cela ne facilite pas les choses pour Zidane. A un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur brésilien de 33 ans se rapproche un peu plus de la sortie et cet incident frontal avec son entraîneur marque probablement un point de non-retour, la relation entre Marcelo et Zidane s’étant dégradée depuis plusieurs mois. Concernant le match à Grenade, c'est le jeune Miguel Gutiérrez, 19 ans, qui devrait débuter en défense, tandid que Marcela sera chez lui devant la télévision.