Madrid : Karim Benzema en feu, Ancelotti jubile !

Dans : Liga.

Pour son premier match officiel depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été impressionné par la performance de Karim Benzema, auteur d’un doublé contre Alaves (4-1).

Auteur de 23 buts la saison dernière, Karim Benzema avait terminé deuxième meilleur buteur de Liga à égalité avec l’attaquant espagnol de Villarreal, Gérard Moreno. Derrière Lionel Messi et ses 30 réalisations. L’ancien joueur de l’OL, concluait même une saison remarquable en assumant son statut et la pression lors de l’Euro avec l’Equipe de France, malgré l’élimination en 8es de finale contre la Suisse. Cette année avec le départ de la star argentine au PSG, Karim Benzema s’affirme peut-être comme l’élément offensif le plus fort du championnat espagnol. L’international tricolore a une vraie chance de finir meilleur buteur, et surtout de ramener le titre de champion dans le nouveau Bernabeu. Le départ de la légende Sergio Ramos lui donne une plus grande importance encore dans le vestiaire. Surtout, il aura le luxe de tirer les pénaltys, ce qui va évidemment lui permettre de gonfler se statistiques. Karim Benzema doit faire une grande saison. Et il a déjà commencé à assumer sur le terrain, en inscrivant un doublé lors de la première journée de championnat contre Alaves (4-1).

Aligné aux côtés d’Eden Hazard et de Gareth Bale, Karim Benzema a confirmé sa forme étincelante de la fin de saison dernière. Carlo Ancelotti, son entraîneur entre 2013 et 2015, de retour à la maison, n’a pas tari d’éloges sur l’évolution de son joueur. « Karim Benzema, c’est la finalisation de l’équipe. Il a une capacité à très bien lire les différentes situations du match, à aider en défense... Parler d'attaquant me paraît réducteur pour Benzema. Comparé avec le Karim que j'ai connu il y a cinq ans, c'est un joueur bien plus complet. Il a aussi beaucoup plus de personnalité », a analysé l’entraîneur italien devant la presse avant la fin du match. A 33 ans et pour sa 13e année au Real Madrid, Karim Benzema progresse encore et continue de briller sur le front de l'attaque.