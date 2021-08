Real Madrid : Benzema accepte une étonnante prolongation

Dans : Liga.

Meilleur élément du Real Madrid la saison passée, Karim Benzema montre qu’à 33 ans, il continue de progresser.

Le natif de Lyon n’a jamais fait de mystère qu’il espérait bien continuer au sein de la Maison Blanche tant qu’il aurait le niveau pour le faire, et ce sera bien évidemment le cas dans les prochaines années. Florentino Pérez et lui se sont mis autour d’une table pour discuter récemment, et cela va inévitable déboucher sur un nouveau contrat. Selon ABC, il y a toutefois une grosse surprise. La prolongation ne sera que d’une seule année, poussant son contrat actuel jusqu’en juin 2023, et non 2024 comme cela semblait devoir être le cas. Le média espagnol affirme que cette version plus prudente est liée à la volonté du joueur de ne pas rester au Real s’il n’a pas le niveau pour être titulaire, l’ancien joueur de l’OL ne se voyant pas accepter d’être un simple joker si son niveau venait à baisser avec l’âge.

Dans le cadre des difficultés économiques qui touchent tous les clubs européens, Karim Benzema a aussi accepté de faire un effort sur son salaire. Ce dernier sera baissé de 10 % dans la saison à venir puis de 15 % en 2022-2023. Cela alors qu’il aurait pu laisser couler son contrat actuel avec un salaire à 100 % et négocier ensuite à l’approche de la fin de son engagement. Une attitude qui démontre à la fois l’envie de KB9 de toujours se pousser à être le meilleur, mais aussi d’aider son club dans ces temps plus difficiles sur le plan économique. Nul doute que sa cote devrait continuer de monter auprès des socios, qui ont mis du temps à l’adopter, mais en font désormais l’un des chouchous de Santiago Bernabeu. Il aura certainement l’occasion de le découvrir prochainement, sa prolongation devant être signé dans le courant du mois d’août.