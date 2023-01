Real Madrid, la crainte d'un triple fiasco légendaire

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Le Real Madrid est en train de préparer une petite révolution avec des jeunes joueurs qui vont être l'avenir du club de la Maison Blanche. Mais avant de penser au futur, la direction madrilène coince sur les prolongations des cadres de l'équipe.

Après avoir remporté la Ligue des Champions et la Liga la saison passée, le Real Madrid a prouvé que ses vieux briscards étaient encore au niveau. C'est le cas de Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos. Trois des joueurs les plus anciens de l'effectif et qui ont été importants dans les succès madrilènes en Espagne et sur la scène européenne. Néanmoins, ces trois joueurs légendaires qui ont marqué l'histoire du Real Madrid sont tous en fin de contrat en juin prochain. L'échéance approche vite et la direction n'a pas encore bouclé les prolongations des trois tauliers. Certains commencent même à se poser la question d'un départ.

Les tauliers du Real Madrid s'interrogent sur leur avenir

Selon les infirmations de Todo Fichajes, Kroos, Modric et Benzema ont des doutes sur leur avenir. Les trois joueurs ne sont pas convaincus que prolonger au Real Madrid est une si bonne idée. La dynamique des Merengues va probablement s'inverser et les cadres souhaitent partir en tant que légendes du club. Le Real Madrid se dirige tout droit vers un fiasco historique puisqu'après avoir perdu Cristiano Ronaldo en 2018, Sergio Ramos et Raphaël Varane en 2021 ainsi que Casemiro et Marcelo en début de saison, le club de la capitale espagnole pourrait ensuite perdre Kroos, Modric et Benzema à la fin de saison.

Un scénario catastrophe qui reste hypothétique, mais qui démontre que la Casa Blanca a toujours eu du mal à conserver ses légendes jusqu'au bout. Des départs qui vont assurément impacter le vestiaire madrilène et la renommée du club qui a tout de même déjà bien préparé l'avenir avec des joueurs très prometteurs comme la pépite Endrick. Alors que le Real Madrid espère offrir une dernière danse aux trois tauliers, aucune décision n'a été prise pour le moment. Les négociations se prolongent, ce qui n'est jamais bon signe, surtout si les résultats ne sont pas au rendez-vous en fin de saison.